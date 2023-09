Austin kündigte die "baldige" Ankunft von US-Kampfpanzern vom Typ DM Abrams an. Ein hochrangiger Vertreter des US-Militärs sagte am Rande des Treffens in Ramstein, die ersten Abrams-Panzer würden "in den kommenden Tagen" an die Ukraine übersandt werden. Der Prozess wird demnach innerhalb der nächsten Wochen abgeschlossen sein.