Den gesamten Ukraine-Krieg hindurch sah sich Kasachstan Vorwürfen ausgesetzt, Umschlagplatz für europäische Waren zu sein, um sie nach Russland zu schleusen. Vor allem Elektronik soll auf diesem Weg vorbei an den europäischen Sanktionen nach Russland gelangt sein. Nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag in Berlin versicherte Tokajew nun, die Sanktionen einhalten zu wollen. "Kasachstan hat unmissverständlich erklärt, dass es sich an die Sanktionen halten wird", so Tokajew. Gleichzeitig werde Deutschland seine Öl-Importe aus Kasachstan erhöhen.