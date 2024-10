Bundesliga: Werder Bremen trotzt Bayer Leverkusen Remis ab

Nächster Rückschlag für den Meister: Trotz des beeindruckenden Blitz-Comebacks von Victor Boniface hat Bayer Leverkusen in der Bundesliga erneut einen Sieg verpasst. Bei Werder Bremen kam die Werkself im Topspiel am Samstagabend nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus und verlor den Anschluss an die Spitzenplätze der Tabelle.

Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso sah im Anschluss einen munteren Start in die Partie. Sturmtank Boniface, den der Spanier nach der Pause beim Champions-League-Spiel in Brest wieder starten ließ, näherte sich nach knapp drei Minuten erstmals im gegnerischen Strafraum dem Tor an, verzog aber deutlich.

Beim etwas ruckelig in die Saison gestarteten Meister ging hingegen nicht viel nach vorne. So sahen die Zuschauer im Weserstadion in der ersten halben Stunde zwar einen heftig gestikulierenden Alonso und einige motzende Spieler, Leverkusener Chancen dagegen kaum. Entsprechend schmeichelhaft kam dann auch die plötzliche Führung für die Gäste. Eine starke Flanke von Jeremie Frimpong nutzte Boniface in der Mitte eiskalt zum 1:0, das bis zur Pause Bestand hatte, weil Werder seine überraschende Überlegenheit nicht in klare Torchancen ummünzte.