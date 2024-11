Für Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl wird es der erste deutsche Fußball-Klassiker als Beteiligter sein, vor allem aber auch für Vincent Kompany. Und der Trainer ließ vor dem Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag ( erste Bilder im Free-TV im aktuellen sportstudio des ZDF ab 23 Uhr und bereits ab 22.30 Uhr live im Stream) keine Zweifel an der Bedeutung.

Kompanys internationaler Blick

Vergleich mit BVB sorgt für Kribbeln

Laut Kompany ist das auch in England so, denn dieses Spiel habe überall eine große Bedeutung, in Europa und sogar auf der ganzen Welt. "Diese Spiele sind meistens auch Spektakel, und ich würde mich auch freuen, wenn was los ist in diesem Spiel", sagte Kompany.