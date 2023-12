DFB-Frauen: Frust, Dusel und neue Hoffnung

In der FIFA-Weltrangliste ist das DFB-Team nur noch Sechster. Die offiziell erst am 1. Januar 2024 beginnende, aber schon in alle wichtigen Fragen eingebundene Nia Künzer findet als neue Sportdirektorin viele Baustellen vor: "Es ist elementar für die Entwicklung in allen Bereichen", sagt die Weltmeisterin von 2003, "dass wir in die Erfolgsspur zurückfinden und auch wieder Titel gewinnen." Der letzte war der Olympiasieg 2016 noch unter Silvia Neid.