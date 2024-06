EM-Qualifiaktion: Wie Laura Freigang immer wichtiger wird

Am Dienstag können die DFB-Frauen vorzeitig das EM-Ticket lösen. Für Laura Freigang ist die Partie in Polen auch ein Bewerbungsspiel. Für sie geht's auch um Olympia.

Zählt zu den Wackelkandidatinnen für den Olympia-Kader: Laura Freigang - hier als Stimmungsmacherin nach dem 4:1 im ersten Spiel gegen Polen. Quelle: Imago / Susanne Hübner

Über Weihnachten hatte Laura Freigang auf einmal noch alle Hände voll zu tun. Ihr erstes Fotobuch fand damals so regen Anklang, dass die Nationalspielerin beim Versand selbst mit anpackte.

Der Titel weckte ja Neugier: "Kein Licht ohne Schatten" nannte die Hobbyfotografin das Werk, das mit ihrer analogen Kamera das Scheitern bei der WM 2023 in Australien festhielt.

Das Aus bei der WM 2023 - die Folgen sind drastisch. In allen Bereichen. Hassnachrichten an Spielerinnen. Und eine Trainerin im Fokus der Kritik, die zunächst abtaucht. 01.12.2023 | 75:26 min

Natürlich bekam jede Mitspielerin ein Exemplar. Einigen half das, mit der Enttäuschung des Sommers umzugehen. Während der DFB damals jede Aufarbeitung unterließ, leistete eine WM-Edelreservistin Hilfestellung.

Ins Vorwort hatte Laura Freigang geschrieben: "Fan ist man nicht nur in den guten Zeiten - und Fotobücher teilt man nicht nur, wenn man Titel gewinnt."

Liga A, Gruppe 4 Polen - Deutschland (18 Uhr)

Island - Österreich (21.30 Uhr)



1. Deutschland 3 +6 9

2. Österreich 3 +1 4

3. Island 3 +1 4

4. Polen 3 -8 0



Für sie sei daher relativ schnell klar gewesen, "dass sich die Bilder von der Weltmeisterschaft nicht aufgrund unseres enttäuschenden Abschneidens in meinen Privatarchiven verstecken will". Und in weiser Voraussicht schloss ihr Bildband auf der letzten Seite: "(Not) the end". Nein, es war nicht das Ende.

Für Laura Freigang winkt die Startelf

Vor dem EM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen in Polen (Dienstag, 18 Uhr/ARD), in dem das DFB-Team mit einem Sieg das EM-Ticket vorzeitig gelöst hätte, ist aus Sicht der Offensivallrounderin von Eintracht Frankfurt ein neuer Anfang gemacht. Seit Horst Hrubesch das zweite Mal das Traineramt übernahm, wird die am liebsten hinter der Spitze spielende Freigang nach und nach wichtiger.

Bei der Rückkehr von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch haben die deutschen Fußballfrauen gegen Wales in der Nations League einen Sieg gefeiert. Sie gewannen klar mit 5:1. 27.10.2023 | 8:06 min

Diesmal gegen die Polinnen von Anfang wach sein

Ihre Umtriebigkeit tat dem deutschen Spiel sichtbar gut. "Wir haben uns alle sehr geärgert: Diesmal wollen wir von Anfang an da sein", sagte sie vor dem zweiten Duell gegen die Polinnen in Gdynia

In Rostock war das deutsche Team überraschend früh in Rückstand geraten und hatte sich dann lange schwergetan. "Für uns wird es darauf ankommen, dies von Anfang an zu vermeiden und das Spiel zu kontrollieren und zu bestimmen", sagte Horst Hrubesch und forderte:

Nicht gleich loslegen wie die Verrückten. Bundestrainer Horst Hrubesch

Freigang wird seit geraumer Zeit zu den Kandidatinnen gezählt, die noch um die Aufnahme ins nur 18-köpfige Olympia-Aufgebot kämpfen. "Natürlich träume ich davon, es in den Kader zu schaffen. Mir ist bewusst, dass das keine Selbstverständlichkeit ist", betonte die 26-Jährige.

Laura Freigang, die Teamplayerin

Bei der EM 2022 und WM 2023 hatte es für Freigang gerade mal zu insgesamt zwei Kurzeinsätzen gereicht. Reichlich unbefriedigend für eine extrovertierte Persönlichkeit, die oft auf ihre Rolle als Kabinen-DJ, Stimmungskanone und Social-Media-Star reduziert worden ist.

Jan Böhmermann begrüßt die Fußballspielerin Laura Freigang. Sie bereitet Spinat-Lachs-Lasagne, er Chicken Tikka Masala zu - bon appétit! 22.07.2023 | 30:24 min

"Ich möchte nicht immer auf der Bank sitzen, sondern mehr spielen", forderte sie danach. Nun allerdings wollte sie keine Ansprüche formulieren, als Hrubesch bei der Pressekonferenz am Montag neben ihr saß: "Meine oberste Priorität ist es, mitzufahren. Man muss das eigene Ego zurücknehmen. Jeder weiß, dass ich eine Teamplayerin bin."

Freigangs Torquote im Verein stimmt

Für Frankfurts Cheftrainer Niko Arnautis kann seine Kapitänin jederzeit den Unterschied machen und an guten Tagen als Vorbereiterin und Vollstreckerin vorangehen: Sie hat in 124 Bundesligaspielen immerhin 74 Mal getroffen und in 26 Länderspielen auch schon zwölf Tore erzielt.

Da geht noch mehr. Bei uns schießt sie noch zu wenig Tore. Bundestrainer Horst Hrubesch