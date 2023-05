Als Thomas Reis am 19. Oktober auf Frank Kramer folgte, war Schalke mit sechs Punkten Tabellenvorletzter und gerade in der zweiten Runde des DFB-Pokals rausgeflogen. Der zuvor in Bochum geschasste Ex-Profi zündete zwar nicht sofort, aber mit Korrekturen am Kader in der Winterpause begann mit dem Start der Rückrunde die Aufholjagd. Schalke blieb acht Partien in Folge ohne Niederlage, verlor so das rettende Ufer nie aus den Augen und ist nun da, wo man am Ende der Serie sein will.