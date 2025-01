Mit 84 Jahren: Schottlands Rekordtorschütze Law verstorben

Denis Law, der einzige schottischer Gewinner des Ballon d' Or , ist gestorben. Der frühere Torjäger von Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United wurde 84 Jahren alt.

Schweren Herzens müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser Vater Denis Law leider verstorben ist. Er hat einen harten Kampf gekämpft, aber jetzt ruht er in Frieden.

2021 hatte Law mitgeteilt, dass er an Alzheimer und Demenz erkrankt sei.

400 Spiele für Manchester United

Der in Aberdeen geborene Schotte bildete einst mit den ebenfalls bereits verstorbenen Stars Bobby Charlton und George Best ein herausragendes Trio, auch "Holy Trinity" (Heilige Dreifaltigkeit) genannt. Law brachte es auf 236 Tore in mehr als 400 Spielen für United.