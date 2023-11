Nations League: DFB-Frauen wollen Olympia-Chance wahren

Mit welcher Torhüterin Hrubesch in die Partie gegen die Däninnen gehen wird, will er von seinen Eindrücken in den kommenden Trainingseinheiten abhängig machen. Die potenzielle Stammtorhüterin Merle Frohms vom VfL Wolfsburg ist nach ihrer Gehirnerschütterung wieder dabei, Chelseas Ann-Katrin Berger hatte sie in den Spielen Ende Oktober gegen Wales (5:1) und auf Island (2:0) ordentlich vertreten. Er "habe die Qual der Wahl letztendlich", sagte Hrubesch.