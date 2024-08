Fußball-Bundesliga der Frauen: Bayern ist der Favorit

Alexander Straus hat einen guten Vorsatz für die neue Saison gefasst. Der im dritten Jahr beim FC Bayern tätige Norweger möchte Pressekonferenzen auf Deutsch statt auf Englisch geben. Seine Fortschritte führte der Trainer nun nach dem Gewinn des Supercups in Dresden gegen den VfL Wolfsburg (1:0) auf.

Der 48-Jährige suchte nach dem passenden Wort, um die Atmosphäre vor dem dankbaren Publikum in Sachsens Landeshauptstadt zusammenfassen: "Wie sagt man in Deutsch? Geil!" Ein größeres Kompliment für die Kulisse mit 16.690 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion ging am Sonntagabend nicht.