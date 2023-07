20 Jahre später gilt die Gruppe F mit Brasilien, Panama und Jamaika als machbar, wobei die Platzierung darüber entscheidet, wer von den beiden Favoriten Brasilien oder Frankreich danach womöglich in einem Achtelfinale auf die DFB-Frauen trifft. Niemand sollte denken, dass die deutschen 2:1-Siege im EM-Halbfinale in Milton Keynes und dann in einem stimmungsvollen Freundschaftsspiel in Dresden aus dem Vorjahr einfach so auf Knopfdruck wiederholbar wären.