Fußball - Transfers: Was Sie zum Deadline Day wissen müssen

Am heutigen Freitag schließt in der Bundesliga und den anderen europäischen Top-Ligen das Transferfenster. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum "Deadline Day".

Welche Last-Minute-Transfers könnte es noch geben?

Vereinswechsel in der Bundesliga, Transfergerüchte und Vertragsverlängerungen sowie Top-Transfers in Europa. Der Transfermarkt im Überblick.

Welcher Klub hat noch Bedarf?

Bis wie viel Uhr ist das Transferfenster geöffnet?

In den fünf europäischen Top-Ligen ist am Abend Schluss. Während in Italien und Deutschland ab 20 Uhr - und damit zwei Stunden später als sonst - nichts mehr geht, können Deals in Frankreich (bis 23 Uhr) sowie England und Spanien (beide bis 0 Uhr) noch etwas später unter Dach und Fach gebracht werden.