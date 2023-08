Weber kämpfte in ihrem Schatten mit seinem Körper - und ist nun bei der WM in Budapest die letzte Speerwurf-Hoffnung einer einst erfolgsverwöhnten Nation. Zudem lastet auf ihm der Druck, am letzten Wettkampftag im Finale möglichst noch etwas Schadensbegrenzung zu betreiben für den so gnadenlos von einer breiten Weltelite abgehängten Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV). Die drei deutschen 90-Meter-Speerwerfer fehlen in Budapest allesamt nach Verletzungen.