Paralympics 2024: Das bringt der 2. Wettkampftag in Paris

Die Paralympischen Spiele nehmen langsam Fahrt auf, am Freitag legt mit der Leichtathletik auch die zweite Kernsportart los. Medaillenchancen gibt es im Stade de France für das Team Deutschland noch nicht, dafür aber an anderen Sportstätten in Paris.

Deutsche Para-Schwimmerinnen legen los

In der "La Defense"-Arena schickt der Deutsche Behindertensportverband gleich einige hoffnungsvolle Athletinnen und Athleten ins Becken. Über 100 Meter Freistil der Startklasse S5 peilen Tanja Scholz und Gina Bötcher das Podest an (17.30 Uhr, ZDF-Livestream ), Verena Schott gehört nach Bronze in Tokio über die 200 Meter Lagen zu den Medaillenanwärterinnen (18 Uhr).

In Rio nur Vierte, in Tokio dann die Bronze-Medaille. Para-Schwimmerin Verena Schott treibt der Ehrgeiz an - Kraft dabei geben ihr dabei ihre Kinder.

Rollstuhl-Basketballerinnen gegen USA gefordert

Das Team um Mareike Miller will unbedingt einen Platz besser abschneiden als in Tokio, dort reichte es nur zum undankbaren vierten Rang.

Sitzvolleyballer mit großen Ambitionen

Tischtennis-Frauen spielen um Gold

Das Tischtennis-Duo Stephanie Grebe und Juliane Wolf spielt schießlich ab 20 Uhr in Paris um die Goldmedaille. Die WM-Zweiten setzten sich in einem umkämpften Halbfinale der Doppel-Startklasse WD14 nach einem nervenstarken Auftritt mit 3:2 (11:5, 7:11, 6:11, 11:9, 11:5) gegen die an Position eins gesetzten Norwegerinnen Aida Husic Dahlen und Merethe Tveiten durch. "Wenn wir schon im Paralympics-Finale sind, dann wollen wir das auch gewinnen", kündigte Wolf an. Im Endspiel treffen Grebe und Wolf auf die Chinesinnen Huang Wenjuan und Jin Yucheng.