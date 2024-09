Paralympics 2024: Das bringt der 7. Wettkampftag am Mittwoch

Hat Gold im Visier: Markus Rehm Quelle: Reuters

In der Leichtathletik steht am Mittwochabend im Stade de France eines der deutschen Highlights auf dem Programm. Leichtathlet Markus Rehm peilt bei seinen vierten Paralympics in Paris das vierte Gold im Weitsprung an.

Der Prothesen-Weitspringer ist der große Favorit. Schon 2012 in London, 2016 in Rio und 2021 in Tokio war Rehm von der Konkurrenz nicht zu schlagen. Im vergangenen Jahr verbesserte er seinen eigenen Weltrekord auf 8,72 Meter. Das Finale ist gegen 20:30 Uhr angesetzt

Gute Aussichten für Annika Zeyen-Giles

Am Vormittag gehen die Radsportler auf die Strecke. Im Umland von Paris stehen die Medaillenchancen nicht schlecht. Denn Annika Zeyen-Giles will auf der Radstrecke in Clichy-sous-Bois ihren Erfolg im Einzelzeitfahren von den Paralympics 2021 wiederholen.

Weltklasse in zwei Sportarten: Annika Zeyen-Giles ist ehemalige Rollstuhlbasketballerin und erfolgreiche Para-Radsportlerin. Die Handbikerin trainiert für die Paralympics 2024. 31.08.2024 | 14:58 min

Mispelkamp mit Chancen auf einen Medaille

In Versailles richten sich die Blicke auf Dressurreiterin Regine Mispelkamp. Die 53-Jährige startete erstmals bei den Paralympischen Spielen 2021 in Tokio und holte gleich die Bronzemedaille in der Kür - die einzige Medaille für das deutsche Para-Dressur-Team in Tokio.

Mispelkamp geht mit ihrem Pferd Highlander Delight's an den Start. In der Prüfung des Grade IV startet ab 10 Uhr Anna-Lena Niehues, ab 12:55 Uhr reiten Mispelkamp und Isabell Nowak um die Medaillen.

