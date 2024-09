Paralympics 2024: Schwimmer Taliso Engel vor Paradestrecke

Die Gold-Ausbeute von Team D Paralympics ist aktuell noch sehr mäßig, das erhöht den Druck auf Taliso Engel, der fest eingeplant ist als deutscher Erfolgsgarant. Der 22 Jahre alte Schwimmer, der in Nürnberg lebt und trainiert und für Leverkusen startet, hält über seine Paradestrecke alle großen Titel und in 1:02,22 Minuten den Weltrekord.

Atmungsfehler kostet bessere Platzierung

Am Donnerstag werden über 100 Meter Brust der Seebehindertenklasse 13 also alle Augen auf ihn gerichtet sein. Daran ist Engel inzwischen gewöhnt, das macht ihm nicht viel aus. Allerdings ist er in Paris bislang nicht recht in Schwung gekommen, auf seinen Nebenstrecken ging einiges schief und er schaffte es in keinen Endlauf.