Paralympics 2024: Erfolgsrezept für Rollstuhlbasketballer

Die deutschen Männer starten am Donnerstag gegen Großbritannien in die Vorrunde des paralympischen Turniers (10:20 Uhr im ZDF-Livestream) , für die Frauen geht es am Freitag gegen Titelverteidiger USA (15:50 Uhr im ZDF Livestream) los.Zunächst spielen die jeweils acht Mannschaften eine Vorrunde in zwei Vierergruppen aus, in der allerdings noch kein Team ausscheidet. Nach den Ergebnissen werden lediglich die Viertelfinal-Paarungen zusammengestellt. Die Männer spielen die Runde der letzten Acht am 3. September, die Frauen am 4. September.Das Finale der Männer ist am 7. September (21:30 Uhr), die Frauen spielen am 8. September (13:45 Uhr) um Gold.