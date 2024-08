Paralympics: Erste deutsche Medaillen mit Silber und Bronze

Das Tischtennis-Duo Stephanie Grebe und Juliane Wolf hat bei den Paralympics den ganz großen Triumph verpasst, sich für einen mitreißenden Auftritt in Paris aber mit Silber belohnt. Die WM-Zweiten unterlagen am Freitagabend im Finale der Doppel-Startklasse WD14 mit 1:3 (4:11, 11:9, 8:11, 8:11) gegen die favorisierten Huang Wenjuan und Jin Yucheng aus China.

Grebe und Wolf trotzten auf ihrem Weg ins Finale mehreren Unwägbarkeiten. Für ihr Auftaktmatch am Donnerstag war Grebes Stammschläger durch die Kontrolle gefallen, sie musste daraufhin mit einem Ersatz antreten. Im Halbfinale gegen die an Position eins gesetzten Norwegerinnen Aida Husic Dahlen und Merethe Tveiten standen die Deutschen zwei Punkte vor dem Aus. Doch das Duo blieb nervenstark und stürmte noch ins Endspiel.

Tischtennis-Männer greifen ebenfalls nach Gold

Gold im Visier hat auch das Tischtennis-Duo Valentin Baus und Thomas Schmidberger. Das Doppel von Borussia Düsseldorf entschied den Halbfinalkrimi in der Arena Sud 4 von Paris gegen die Türken Abdullah Öztürk und Nesim Turan in der Startklasse MD8 mit 3:2 (11:7, 6:11, 13:11, 2:11, 11:3) für sich und zog ins Endspiel am Samstag (14 Uhr) ein.

Deutscher Meister, Weltmeister, Paralympicssieger - Valentin Baus ist ein wahrer Meister an der Tischtennisplatte. Der Para-Athlet will in Paris seinen Titel verteidigen.

Wetekam holt Bronze und erste Medaille für Team D

Wetekam schlug im extrem stimmungsvollen Rennen in der La Defense Arena über 100m Brust in der Startklasse SB9 in persönlicher Bestzeit nach 1:07,04 Minuten an und wurde mit einem Rückstand von 1,76 Sekunden auf Sieger Stefano Raimondi aus Italien Dritter. Für Wetekam ist es nach Silber bei den Weltmeisterschaften 2022 und 2023 der größte internationale Erfolg.