Intel stoppt Chipfabrik-Bau: Im Scheitern steckt eine Chance

Schon wieder eine schlechte Nachricht für den Standort Deutschland: Gefühlt vergeht kein Tag ohne neue Negativgeschichte zur Wirtschaftslage in Deutschland . Da passte die Meldung am Montagabend aus den USA, dass Intel den Bau der Chipfabrik in Magdeburg verschieb t, zu gut ins Bild.

Nicht die üblichen Verdächtigen als Ursache

Nur dass die Geschichte in diesem Fall eben nicht zur Krisenstory dieser Tage passt. Anders als Krisenmeldungen aus der deutschen Stahl- oder Autoindustrie - und anders, als es schon am Montagabend die ersten Kommentatoren auf Social Media-Plattformen wie X weismachen wollten - hat die Meldung von Intel nichts mit schlechten Standortbedingungen, zu hohen Lohn- oder Energiekosten oder der Ampel-Regierung in Berlin zu tun.

Dass Intel den Bau der Fabrik jetzt auf Eis legt und um zwei Jahre verschiebt, liegt allein am Konzern selbst. Intel hat den Boom bei Chips zu Künstlicher Intelligenz schlicht verschlafen - und muss jetzt weltweit sparen. Auch die geplante Fabrik in Polen ist davon betroffen. Was man schwerlich der deutschen Regierung anlasten kann.

Überdimensionierte Mega-Subvention

Und selbst wenn man - wie Wirtschaftsminister Robert Habeck Grüne ) - den Sinn der Subvention nicht an der Zahl der Arbeitsplätze festmachen will, sondern an der Resilienz - der Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft - haben viele Ökonomen zurecht große Zweifel.

TSMC feiert den Spatenstich für die Chipfabrik in Sachsen. Der Bund zahlt Hilfen in Höhe von fünf Milliarden Euro. Florian Neuhann berichtet.

Wer hätte denn garantiert, dass die in Magdeburg womöglich produzierten Chips am Ende nach Deutschland verkauft worden wären? Und wer hätte den Unternehmen in Magdeburg und Umgebung Fachkräfte besorgt - als Ersatz für jene, die Intel in den nächsten Jahren abgeworben hätte?