Abschreckung statt Aufnahme – ändert Deutschland die Asylpolitik

Führt das nur zu weiterer Spaltung oder zu praktikablen Lösungen für alle Beteiligten? Was bringen Grenzkontrollen in Deutschland? Würde ein Chipkarten-System nutzen? Sind Abschiebezentren durchsetzbar? Was will die Ampel? Was der Kanzler? Was Europa? Und wie schnell wäre dies alles überhaupt umsetzbar?