Gewalt gegen LGBT+ in Polen

Dabei spielen die katholische Kirche und die regierende nationalkonservative Partei PiS eine große Rolle. Und auch die sogenannten LGBT-ideologiefreien Zone sind in Polen keine Seltenheit mehr – obwohl die Europäische Union diese Zonen stark verurteilt.

Der Hass auf sexuelle Minderheiten ist in Polen also keine Ausnahme. Den Urheberinnen des bunten Madonnenplakats drohen wegen Beleidigung religiöser Gefühle jetzt bis zu zwei Jahre Haft. Dass Aktivismus in Polen vor Gericht landet, ist leider keine Seltenheit. Doch dagegen regt sich im Netz und auf der Straße Protest. Unter dem Hashtag #rainbowmadonna​ zeigt sich auf Social Media Solidarität für die drei Frauen: #JestemLGBT​, "Ich bin LGBT" posten Menschen weltweit, nachdem in Polen friedliche Gay-Pride-Demonstrierende angegriffen werden. Öffentlich angestachelt von einigen Politikern.