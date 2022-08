Eintracht Frankfurt ist mit einem souveränen 4:0-Sieg über den 1. FC Magdeburg in die nächste Runde des DFB-Pokals eingezogen. Daichi Kamada schoss die Eintracht schon in der vierten Spielminute 1:0 in Führung. Jesper Lindström erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Kamada erzielte mit seinem zweiten Treffer in Halbzeit zwei die Vorentscheidung, ehe Lucas Alario in der Schlussminute mit dem vierten Frankfurter Tor den Sieg perfekt machte.