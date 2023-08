Letztlich gelang Bochum dann aber doch der Ausgleich: Nach einer Flanke von Stöger kam Simon Zoller am langen Pfosten an den Ball und setzte ihn gekonnt ins Tor (90.+1). Durch den späten Ausgleich rettete sich der VfL in die Verlängerung. In der Zusatzzeit versuchte sich zunächst Zoller an einem Bochumer Torschuss, den Jonas Kersken aber abwehren konnte (99.). Und weil auch ein Versuch von Moritz Broschinski knapp am Pfosten der Arminia vorbeirauschte (112.), wurde die Entscheidung ins Elfmeterschießen vertagt.