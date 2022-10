Leipzig kontert mutigen HSV aus

Die Gäste aus Hamburg hatten in der Anfangsphase mehr vom Spiel, ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen. 44.787 Zuschauer*innen sahen die erste nennenswerte Chance im Spiel für Hamburg, doch der Versuch von Ludovit Reis ging am langen Toreck vorbei (5.). In der 20. Minute ging der HSV beinahe in Führung, doch der stramme Distanzschuss von Miro Muheim knallte an die Unterkante der Latte, von wo der Ball an den Pfosten ging und schließlich wegsprang. Nach knapp 30 Minuten gab es dann den ersten Abschluss der Leipziger, bei Benjamin Henrichs’ Schuss fehlte aber die Präzision, sodass HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes sicher parieren konnte (28.).