Die Gäste aus Hamburg dominierten von Anpfiff weg den Ballbesitz, Essen igelte sich im kompakten 5-4-1 ein. Die erste gute Chance hatte allerdings Isaiah Young für RWE nach einem Fehlpass von Jean-Luc Dompé - knapp daneben (18.). Beiden Teams mangelte es im letzten Drittel an Präzision, ob bei Kontern oder im Positionsspiel. So war es wiederum ein individueller Fehler, der das erste Tor brachte: Innenverteidiger Jose-Enrique Rios Alonso spielte den Ball in die Füße von Bakery Jatta, der für den HSV zum 1:0 vollendete (37.). Fünf Minuten später glichen die Essener aber noch vor Pause aus, Torben Müsel traf per Freistoß aus knapp 25 Metern - unter gütiger Mithilfe einer löchrigen HSV-Mauer. Mit 1:1 ging es in einer bis dahin chancenarmen Partie in die Pause.