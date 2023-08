Hoffenheim kam besser als Lübeck aus der Kabine: Chancen der Neuzugänge Wout Weghorst (46.) und Marius Bülter (48.) führten zunächst aber nicht zum Erfolg. In der 58. Minute entschied Schiedsrichter Florian Lechner ein zweites Mal auf Elfmeter, nachdem Leon Sommer aus kurzer Distanz im Strafraum an der Hand erwischt wurde. Kramaric verwandelte den Strafstoß (60.) und brachte die Kraichgauer somit in Führung. Bülter und Julian Justvan erhöhten in der 69. beziehungsweise 75. Minute sogar auf 4:1. Lübeck hatte zwar auch in der Schlussphase noch Chancen, unter anderem über den eingewechselten Marvin Thiel (88.). Weitere Tore blieben allerdings aus.