Woher stammt die in Danone Fruchtzwergen verwendete Milch?

FruchtZwerge werden seit vielen Jahrzehnten in verschiedenen Werken in Europa hergestellt, die Milch wird von regionalen Milchbauern bezogen.

Warum setzt Danone dem Produkt Calcium und Vitamin D extra zu, bzw. weist diese extra auf der Verpackung aus?

Unsere Produkte werden grundsätzlich so konzipiert, dass sie hohen ernährungsphysiologischen Ansprüchen genügen. Deshalb fügen wir Calcium und Vitamin D hinzu, welche bei Kindern für ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung der Knochen benötigt werden. Dies ist sinnvoll, weil sowohl die empfohlene Calcium, als auch die empfohlene Vitamin D Zufuhr, in Deutschland bei Kindern in der Regel nicht erreicht wird. (Quelle: ESKIMO II)

Die Zwerge tragen den Fruchtanteil im Namen – warum ist der Fruchtanteil dann mit 6% vergleichsweise gering?

FruchtZwerge gibt es bereits seit 1981 und seit der Markteinführung vor über 40 Jahren wurde die Rezeptur stetig optimiert. So enthalten sie heute rund 40 Prozent weniger Zucker und rund 70 Prozent weniger Fett als zum Zeitpunkt ihrer Einführung. Die FruchtZwerge Rezeptur ist so konzipiert, wie sie unseren VerbraucherInnen besonders gut schmeckt.

Welche Arten von Aromen werden den Danone Fruchtzwergen zugesetzt und warum?

FruchtZwerge enthalten natürliche Aromen zur Abrundung des Geschmacks.

Welche regelmäßigen Werbeaktionen gibt es aktuell und welcher Art sind sie? (Bsp Eisstäbchen, Disney-Kooperationen) Wir haben verschiedene Aktionen, wie die Eisstick-Aktivierung und Lizenzierungen (aktuell „Miraculous“). Wir haben uns hierfür strenge Regeln gesetzt: In Bezug auf unsere Marketing-Aktivitäten bewerben wir unsere Produkte für Kinder nur, wenn sie unter 11,5 Gramm Gesamtzuckergehalt pro 100 Gramm haben. Wir überprüfen gerade, ob wir hier noch weiter reduzieren können.

Um Eltern Orientierung für einen gesunden Einkauf zu geben, haben wir zudem als erstes Unternehmen in Deutschland transparent den Nutri-Score auf allen Produkten eingeführt. FruchtZwerge tragen seit 2019 auf Basis des Nutri-Score Bewertungssystems eine „A“ bzw. „B“-Kennzeichnung. Sie werden damit als Lebensmittel mit einer sehr guten bzw. guten Nährwertqualität eingestuft.

Die FruchtZwerge Becher bestehen aus PS. In Deutschland gibt es recyceltes PS leider nicht in für Lebensmittel geeigneter Qualität. Die PS-Becher können aber recycelt und z.B. zu Alltagsgegenständen wie Klappkisten oder Kleiderbügel verarbeitet werden.

Zur Kreislaufwirtschaft von Verpackungswertstoffen beizutragen, ist für uns ein sehr wichtiges Ziel. Der erste Schritt ist immer die Sicherstellung der Recyclingfähigkeit, sonst würde eingesetztes Rezyklat auch nicht wieder im Kreislauf landen. Für Verpackungen von Lebensmitteln gelten sehr hohe Qualitätsstandards: nur wenige Rezyklate dürfen überhaupt für Lebensmittelverpackungen genutzt werden.