Professor Harald Lesch, Physiker, Astronom, Naturphilosoph und Autor startete 2008 im ZDF als Moderator der Wissenschaftsreihe „Abenteuer Forschung“, 2014 umbenannt in „Leschs Kosmos“. Inzwischen präsentiert Harald Lesch noch weitere Sendeformate im ZDF: seit Januar 2010 die wöchentliche Sendung "Frag den Lesch", den jährlichen Zweiteiler "Terra X - Faszination Universum", sowie Sondersendungen, z.B. „Ein Fall für Lesch & Steffens“. 2016 eroberte Harald Lesch noch ein weiteres Medium. In seinem YouTube-Kanal „Terra X Lesch & Co“ präsentiert er wöchentlich Spannendes aus der Wissenschaft, und er nimmt aktuelle Diskussionen zu wissenschaftlichen Themen in den Blick.