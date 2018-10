Hitmakers: Ein Business im Wandel

(Dokumentation, Deutschland/USA 2014 )

Von Carol Stein und Susan Wittenberg

2.1.2016



Rausch aus dem Labor: Wie legale Drogen Europa erobern

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Lutz Neumann und Adrian Stangl

8.1.2016



Schüsse auf dem Petersplatz: Wer wollte den Papst ermorden

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Michael Trabitzsch, Moritz Enders und Werner Köhne

12.1.2016



Die Hirtin aus Ladakh

(Dokumentation, Frankreich 2015)

Von Stanzin Dorjai Gya und Christiane Mordelet

19.1.2016



Dantes Inferno

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Christiane Schwarz

20.1.2016



Die Hüter der Tundra

(Dokumentation, Deutschland 2013)

Von René Harder

20.1.2016



With or Without You

(Dokumentarfilm, Südkorea/Deutschland 2014)

Von Hyuckjee Park

25.1.2016



Für das Wohl des Unternehmens: Die Olympus-Affäre

(Dokumentarfilm, Frankreich 2014)

Von Hyoe Yamamoto

26.1.2016



Claude Lanzmann – Stimme der Shoah

(Dokumentation, Großbritannien 2015)

Von Adam Benzine

27.1.2016



Heinrich XIII. – Tödliche Intrigen

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Peter Chinn

30.1.2016



Elisabeth I. – Krieg dem Terror

(Dokumentation, Großbritannien 2015)

Von Mark Fielder

30.1.2016



Maidan – Die Kunst und die Revolution

(Dokumentation, Russland 2014)

Von Nataliya Babintseva

3.2.2016



Wie Tiere fühlen

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Gabi Schlag

5.2.2016



Ulrich Seidl und die Bösen Buben

(Dokumentation, Deutschland/Österreich 2014)

Von Constantin Wulff

10.2.2016



Love & Engineering: Ist Liebe programmierbar?

(Dokumentation, Deutschland/Finnland/Bulgarien 2013)

Von Tonislav Hristov

12.2.2016



Der digitale Patient

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Thorsten Ernst

16.2.2016



Ich weiß, wer Du bist: Auf dem Weg zur allsehenden Gesellschaft

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Andreas G. Wagner und Mario Sixtus

16.2.2016



Sardiniens geheimnisvoller Klang

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Peter Kalvelage

19.2.2016



Im Land der Samen: Die letzten Rentiernomaden

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Joakim Demmer und Martin Rosefeldt

19.2.2016



Das Geheimnis von Phaistos: Fälscher am Werk

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Michael Gregor

20.2.2016



30 Jahre Teddy Awards

(Dokumentation, Deutschland 2015)

20.2.2016



Überlebenskünstler

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Holger Preuße und Claus Wischmann

21.2.2016



Boris Nemzow - Tod an der Kremlmauer

(Dokumentarfilm, Deutschland 2015)

Von Michail Fishman, Maria Visitey, Milana Minajewa, Ljubow Kamyrina und Stephan Kühnrich

23.2.2016



Rummelplatz Alpen

(Dokumentation, Deutschland 2014)

Von Louis Saul

1.3.2016



Der Rote Baron – Manfred von Richthofen

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Peter Moers

1.3.2016



Kurdistan – Traum oder Wirklichkeit?

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Halil Gülbeyaz

1.3.2016



Franz Marc – Der letzte Ritt des blauen Reiters

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Hedwig Schmutte

6.3.2016



Im Herzen des Moulin Rouge

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Nina Rose

13.3.2016



Verlorene Welten: Zerstörtes Kulturerbe im Orient

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Georg Graffe, Heike Schmidt, und Kay Siering

15.3.2016



Schlafende Riesen – Die Macht der Vulkane

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Jens Hahne und Larissa Richter

19.3.2016



Krimis und das dritte Reich

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Christoph Rüter

23.3.2016



Walaam – Klang der russischen Orthodoxie

(Dokumentation, Frankreich 2015)

Von Denis Sneguirev und Andy Sommer

27.3.2016



Ukrainische Sheriffs

(Dokumentarfilm, Deutschland 2014)

Von Roman Bondarchuk

1.4.2016



The Queen

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Volker-Schmidt-Sondermann und Ulrike Grunewald

2.4.2016



Rechts, zwo, drei – Driftet Europa ab?

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Sebastian Bellwinkel, Romy Straßenburg und Marta Werner

4.4.0216



Vespa – Bella Machina

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Viktor Stauder

10.4.2016



Noch hier. Schon da

(Dokumentarfilm, Deutschland 2013)

Von Roswitha Ziegler

11.4.2016



Zubin Mehta – Dirigent und Weltbürger

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Bettina Ehrhardt

17.4.16



Gabriel García Márquez: Schreiben um zu leben

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Regie: Justin Webster

17.4.2016



Der Kampf des Belarus Free Theatre

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Friedemann Hottenbacher

20.4.2016



Rock Legends: Prince

(Dokumentation, Großbritannien 2015)

Regie: Lyndy Saville

23.4.2016



Shakespeares Traumfabrik

(Dokumentation, Deutschland/Großbritannien/Italien 2015)

Regie: Dag Freyer

24.4.2016



Mumbai High: Eine Schule im Slum/Ein Musical

(Dokumentation, Großbritannien 2015)

Von Brian Hill

4.5.2016



Verlust der Nacht: Die globale Lichtverschmutzung

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Claus U. Eckert

6.5.2016



Schätze aus der Unterwelt: Entdeckung in Mexiko

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Jens Afflerbach und Alexander Ziegler

7.5.2016



Tempel der Menschenopfer: Chavín de Huántar

(Dokumentation, Spanien 2016)

Von José María Morales

7.5.2016



Besessen

(Dokumentarfilm, Jordanien/Deutschland 2014)

Von Dalia Al-Kury

9.5.2016



Die Macht und ihr Preis – Die Akte VW

(Dokumentarfilm, Deutschland 2016)

Von Achim Scheunert und Andreas Wimmer

10.5.2016



Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall

(Dokumentarfilm, USA 2015)

Von Spike Lee

29.5.2016



Manganknollen vom Meeresgrund: Goldrausch im Pazifik

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Friederike Lorenz, Tamar Baumgarten-Noort

4.6.2016



Die Eroberung der Weltmeere: Und die Macht der Wissenschaft

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Max Mönch und Alexander Lahl

4.6.2016



Der Rhein – Strom der Geschichte

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Oliver Breier und Christian Stiefenhofer

11.6.2016



Poetik des Gehirns

(Dokumentarfilm, Frankreich 2015)

Von Nurith Aviv

13.6.2016



Tierische Leidenschaften: Das Rennen der Ziegen, Wettstreit in Tobago

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Nicola Graef und Susanne Brand

27.6.2016



Im Reich des sibirischen Tigers

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Regie: Nanje Teuscher

28.6.2016



Wacken – Der Film: Louder than Hell

(Dokumentarfilm, Deutschland 2013)

Von Norbert Heitker

2.7.2016



El Siglo de Oro – Das goldene Zeitalter der spanischen Kunst

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Grit Lederer

3.7.2016



Der wahre Champion: Siegen mit Hightech

(Dokumentation, Kanada/Deutschland 2015)

Von Kristian Kähler

15.7.2016



Guns N’ Roses: Die gefährlichste Band der Welt

(Dokumentarfilm, Großbritannien 2016)

Von Jon Brewer

17.7.2016



Kampf ums Überleben: Polen unter deutscher Besatzung

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Alexander Berkel und Andrzej Klamt

21.7.2016



Pioniere am Himmel: Das Rätsel um den ersten Flug

(Dokudrama, Österreich 2015)

Von Tilman Remme

23.7.2016



Popscandals: Tabubruch und Rebellion

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Nicole Kraack und Sonja Collison

30.7.2016



Popscandals: Der mediale Overkill

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Nicole Kraack und Sonja Collison

30.7.2016



Rio, wunderbare Stadt: Rio, die Sportliche

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Albert Knechtel

4.8.2016



Rio, wunderbare Stadt: Rio, die Schöne

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Albert Knechtel

5.8.2016



Zugvögel

(Dokumentation 90 Min., Deutschland 2016)

Von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus

11.8.2016



London’s Burning: Campino auf den Spuren des Punk

(Dokumentarfilm, Deutschland 2016)

Von Hannes Rossacher

13.8.2016



Die heimliche Revolution – Frauen in Saudi-Arabien

(Dokumentarfilm, Deutschland 2016)

Von Gabriele Riedle und Carmen Butta

20.8.2016



Hieronymus Bosch – Vom Teufel berührt

(Dokumentation, Niederlande 2016)

Von Pieter van Huystee

21.8.2016



Dennis Hopper: Uneasy Rider

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Hermann Vaske

21.8.2016



The Devil' s Horn – Die dunkle Seite des Saxophons

(Dokumentarfilm, Kanada 2016)

Von Larry Weinstein

28.8.2016



Von 9/11 bis zum Kalifat

(Dokumentarfilm, USA 2016)

Von Michael Kirk und Mike Wiser

30.8.2016



Rudolf Nurejew: Der Sprung in die Freiheit

(Dokumentation, Großbritannien 2015)

Von Richard Curson Smith

31.8.2016



Star Trek: Das Erfolgsgeheimnis einer Serie

(Dokumentation, Kanada 2016)

Von Mick Grogan undGreg West

10.9.2016



Currentzis: Der Klassikrebell

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Christian Berger

11.9.2016



Phantome der Wüste – Asiens letzte Geparde

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Herbert Ostwald

12.9.2016



I Want To See The Manager

(Dokumentarfilm, Deutschland 2014)

Von Hannes Lang

13.9.2016



Die Odyssee der einsamen Wölfe (1 + 2)

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Volker Schmidt-Sondermann

19.9./20.9.2016



Mythos Wolfskind – Mogli und die wilden Kinder

(Dokudrama, Deutschland 2016)

Von Jens Monath

24.9.2016



Als Kind allein unter Affen – Marina Chapman

(Dokumentation, Großbritannien 2013)

Von Toby Trackman

24.9.2016



California City

(Dokumentarfilm, Deutschland 2014)

Regie: Bastian Günther

26.9.2016



Der Jahrhundertprozess: Das Nürnberger Tribunal aus prominenter Sicht

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Peter Hartl

27.9.2016



Humor und Muslime

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Frank Eggers

28.9.2016



Die Yes Men: Jetzt wird’s persönlich

(Dokumentarfilm, Deutschland/USA/Dänemark 2014)

Von Laura Nix

11.10.2016



Aufbruch in die Neue Welt – Die Pilgerväter

(Dokudrama, USA 2016)

Von Ric Burns

15.10.2016



Die Vermessung der Gefühle

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Luise Wagner

15.10.2016



Stürmisches Land – Tempestad

(Dokumentarfilm, Mexiko 2016)

Regie: Julien Duvivier; Buch: Charles Schpaak und Julien Duvivier

17.10.2016



Seht mich verschwinden: Die Geschichte der Isabelle Caro

(Dokumentarfilm, Deutschland 2014)

Von Kiki Allgeier

18.10.2016



Zhu Xiao-Mei – Bach ist stärker als Mao

(Dokumentarfilm, Deutschland 2016)

Von Paul Smaczny

23.10.16



Amerika hat die Wahl: Clinton gegen Trump

(Dokumentarfilm, Deutschland 2016)

Von Michael Kirk

1.11.2016



Duell ums Weiße Haus: Große Wahlkämpfe

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Regie: Ingo Helm

1.11.2016



John Berger oder die Kunst des Sehens

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Cordelia Dvorák

2.11.2016



Gardenia – Bevor der letzte Vorhang fällt

(Dokumentarfilm, Deutschland 2012)

Von Thomas Wallner

3.11.2016



Noch ist Polen nicht verloren

(Dokumentation, Deutschland 2015)

Von Claus Richter

15.11.2016



Leonard Cohen: Bird on a Wire

(Dokumentation, USA 2010)

Regie: Tony Palmer

18.11.2016



Miete essen Seele auf: Der Kampf um das Recht auf Stadt

(Dokumentarfilm, Deutschland 2014)

Von Angelika Levi

22.11.2016



»Stars von morgen« revisited: Was ist aus ihnen geworden?

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Beatrix Conrad und Martin Schneider

27.11.2016



Gottfried Wilhelm Leibniz: Auf der Suche nach der Weltformel

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Holger Preuße

30.11.2016



Rasputin: Mord am Zarenhof

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Regie: Eva Geberding

10.12.2016



Zugvögel

(Zweiteilige Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Freddie Röckenhaus und Petra Höfer

1. Kundschafter in fremden Welten

12.12.2016

2. Der Kampf ums Überleben

13.12.2016



Die Schule der Affen: Überleben im Dschungel Guatemalas

(Dokumentation, Niederlande 2016)

Von Michael Sanderson

14.12.2016



Kann man Gott beleidigen? Der Streit um Blasphemie

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Werner Köhne

14.12.2016



Die Odyssee der einsamen Wölfe

(Dokumentarfilm 88 Min., Deutschland 2016)

Von Volker Schmidt-Sondermann

20.12.2016



Mensch. Herbert

(Dokumentation, Deutschland 2016)

Von Hannes Rossacher

23.12.2016