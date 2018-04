Spendenaufrufe und Charity

Unter dem Titel "Menschen auf der Flucht – Deutschland hilft!" sendete das ZDF am 10. September 2015 eine große Primetime-Sendung aus Berlin zur aktuellen Flüchtlingssituation in Deutschland. In Reportagen, Gesprächen und Liveschaltungen wurde über die Situation der Menschen berichtet, die auf ihrer Flucht aus Kriegsgebieten nach Deutschland gekommen sind. Vor allem aber ging es um die vielen beispielhaften Hilfsaktionen in Deutschland, die dazu beitragen, die Not der Asylbewerber zu lindern.