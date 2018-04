Wahlberichterstattung

Matthias Fornoff und Bettina Schausten begleiten die Landtagswahlen im nördlichsten Bundesland. Eine Woche später wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Quelle: ZDF

Alle Wahlen begleitete das ZDF intensiv mit seiner Berichterstattung. Die Spitzenkandidaten und Programme der Parteien, sowie die wichtigsten regionalen Wahlkampfthemen wurden in den Nachrichtensendungen und Magazinen des ZDF vorgestellt. Auch die Koalitionsoptionen waren Thema zahlreicher Analysen und Interviews. In Berichten über die Abschlussveranstaltungen im Wahlkampf kamen in der "heute"-Sendung um 19.00 Uhr alle Spitzenkandidaten zu Wort. Die Wahlen selbst waren an den jeweiligen Wahlsonntagen das dominierende Thema in "heute" und "heute-journal" sowie in den Sondersendungen.