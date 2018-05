Qualitätsangebote für Kinder

Mit dem EMIL 2017 sind die ZDF-Doku-Reihe "Berlin und wir!" und die Reportagereise "Das erste Mal … USA!" ausgezeichnet worden. Bei "Berlin und wir!" stellen sich vier Jugendliche, die das eigene Land verlassen mussten, und vier Jugendliche aus Berlin einem gemeinsamen Projekt und wollen herausfinden: „Wie werden wir gut miteinander leben?“ Die Dokumentationsreihe widmet sich den aktuellen Themen Migrationsgesellschaft und Flüchtlinge. Neben der bereichernden Vielfalt des Miteinanders bezieht das neue Format aber auch mögliche Konfliktebenen mit ein und schafft eine große Nähe zu den Jugendlichen und den Themen, die sie beschäftigen.

In "Das erste Mal … USA!" stellen die Nachwuchs-Reporter Louisa (18) und Philipp (19) den Zuschauern das Traumland vieler Kinder und Jugendlicher aus einer sehr persönlichen Perspektive vor. In der mit dem EMIL ausgezeichneten Folge „Louisa und Philipp in Texas“ besuchen die Nachwuchsreporter unter anderem Justin, einen Jugendlichen, in dessen Elternhaus es überall Schusswaffen gibt, sogar in seinem eigenen Zimmer. Louisa und Philipp zeigen Einblicke in eine Welt, in der ihnen nicht nur Justins Umgang mit Waffen, sondern auch seine Vorstellungen von Gesellschaft und Selbstverteidigung befremdlich erscheinen.