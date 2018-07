In seiner Rolle als Kompetenz- und Wissensnetzwerk unterstützt das BBE - Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement seit 2002 Initiativen aus Bürgergesellschaft, Staat und Wirtschaft für eine aktive und lebendige Kultur gesellschaftlichen Engagements. Das Überwinden bürokratischer Hürden, das Aufzeigen von Möglichkeiten zur Partizipation sowie die Motivation jener, als auch der Erfahrungsaustausch über Landesgrenzen hinweg sind ebenso Ziele des Netzwerkes, wie die nachhaltige Förderung bürgerschaftlichen Engagements in allen Gesellschafts- und Politikbereichen. Von Beginn an stand das ZDF als starker und aktiver Partner durch seine Berichterstattung und Unterstützung dem Netzwerk zur Seite und leistete einen Beitrag zur Etablierung seiner Arbeit und Förderung seiner Ziele.