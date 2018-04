Sterne des Sports

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht den Goldenen Stern des Sports an Petra Weigel Quelle: DOSB/BVR

Den Hauptpreis „Großer Stern des Sports in Gold 2017“ ging an „Die GäMSen“ der Sektion Wuppertal des Deutschen Alpenvereins.

Viele Menschen, die mit geistigen und körperlichen Einschränkungen durchs Leben gehen, müssen dies oft alleine tun. Um Isolation und Vereinsamung entgegenzuwirken, gründeten sich 2013 „Die GäMSen“, eine integrative Handicap-Klettergruppe. Seitdem klettern ca. 50 Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen zusammen mit ihren Partnern in einer Kletterhalle und unterstützen sich gegenseitig beim gemeinsamen Bezwingen der Kletterrouten.