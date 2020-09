"Leipziger Impuls II"

Mit dem ersten Leipziger Impuls haben die Unterzeichnenden zum Ausdruck gebracht, dass und wie öffentlich-rechtliche Medien ihre Gemeinwohlorientierung (Public Value) zeitgemäß verstehen und umsetzen sollten.



Die Entwicklungen in der „Corona-Krise“ haben einerseits die eingeschlagene Grundrichtung bestätigt und fordern andererseits weitergehende Akzentsetzungen. Sie beschleunigen sogar die Einsicht in die Notwendigkeit einer konsequenten Gemeinwohlausrichtung unserer Medienhäuser. Denn: Systemrelevant ist, was gemeinwohlrelevant ist.



Verstärkt stellen sich im Moment Fragen medialer Grundversorgung, aber auch zu Herausforderungen, die durch eine stärkere gegenseitige Durchdringung privater und öffentlicher Räume in Folge eines weiteren Digitalisierungsschubs entstehen.