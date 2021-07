Auslandstudios

Das ZDF-Studio in Warschau ist für die Berichterstattung aus Polen und dem Baltikum zuständig. Die von hier aus produzierten Beiträge werden u.a. in den "heute"-Sendungen ausgestrahlt, sowohl in "heute in Europa", "Kulturzeit", "heute journal", "auslandsjournal" oder auf "Phoenix". Ob Politik, Wirtschaft, Kultur oder Buntes - das AS Warschau bietet den Zuschauern Einblick ins Geschehen der drei Länder. Auch Social Media und online-Artikel sind für die Berichterstattung immer wichtiger geworden.



Während des Praktikums erwarten Sie voraussichtlich folgende Aufgaben und Tätigkeiten:



Themen Recherche, u.a. Protagonisten und Geschichten finden

Dokumentation

Nachrichtenüberblick

Unterstützung der Producer*innen in ihren Produktionsarbeiten, Recherchen

Mithilfe bei Dreharbeiten

Mitarbeit an Texten für heute.de oder Beiträge für ZDF Social Media

Übersetzungen und "Shotten" (Abschreiben und TC zuordnen bezüglich Drehmaterials etc.

Vox Pops (Umfragen) eigenständig betreuen

Folgende Fähigkeiten und Kompetenzen sollten Sie mitbringen:



Vorkenntnisse im Print- und TV-Bereich

sicherer Umgang mit MS-Office

sichere Sprachkenntnisse in Polnisch sowie in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Litauisch-, Lettisch- oder Estnischkenntnisse gerne gesehen

eine ausgeprägte Kommunikations- sowie Teamfähigkeit

Verantwortungsbewusstsein sowie Engagement und Erfolgswille in der Aufgabenbewältigung

Organisationsgeschick sowie Interesse an Polen und dem Baltikum, Politik und Zeitgeschehen

Bereitschaft im News-Tempo zu arbeiten

Termine:

ab Mitte August 2021

Januar bis Dezember 2022

Januar bis Dezember 2023

(am liebsten im 2-Monats-Rhythmus)



Bitte beachten Sie, dass ein Praktikum beim ZDF an verschiedene Voraussetzungen geknüpft ist. So sind z. B. nach einem ersten, berufsqualifizierenden Abschluss ausschließlich Pflichtpraktika möglich. Dies gilt auch für Masterstudiengänge.



Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Onlinebewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, der aktuellen Immatrikulationsbescheinigung sowie ggf. Arbeitsproben - vielen Dank. Bitte nennen Sie in Ihrer Bewerbung das Stichwort: Praktikum Warschau.



Rückfragen beantworten wir gern unter zinke.s@zdf.de oder aktas.g@zdf.de