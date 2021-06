Abtauchen in die Virtuelle Realität

Er schwimmt mit Walen und Rochen - und balanciert todesmutig über Hausdächer. Alles scheint real, dank einer VR-Brille. Sie trickst das Gehirn von unserem Stuntman des Wissens aus. Nebenwirkungen wie Schwindel oder Kopfschmerzen sind nicht ausgeschlossen. Deshalb steht bei dem Experiment auch ein Sportmediziner bereit. Warum aber lässt sich das Gehirn so in die Irre führen? Was passiert, wenn Körper und Gehirn unterschiedliche Informationen erhalten? Und: wie lässt sich Virtual Reality in Zukunft einsetzten?