Kraftwerk Sonne

Zum Glück versorgt uns die Sonne unseres Sonnensystems zuverlässig mit Licht und Wärme. Aber warum strahlt die Sonne überhaupt und woher kommt diese Energie? Und wie viel Power kommt noch bei uns auf der Erde an? Moderator Eric Mayer macht den Test. In einem Solarschmelzofen in Frankreich versucht der Stuntman des Wissens - nur mit Sonnenkraft - einen Stein zu schmelzen. Ob das klappt?