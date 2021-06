So starben die Neandertaler aus

Der Neandertaler hatte sich über Jahrtausende an die harschen Bedingungen der Kaltzeit in Nordeuropa angepasst. Doch dann folgte vor 60.000 Jahren ein abrupter Klimawandel in mehreren Phasen. Das beweisen Forscher mit Bohrkernproben aus Seesedimenten. Für den Neandertaler begann der Kampf ums Überleben. Zudem machte ihm der Homo Sapiens seine Reviere streitig. Die Spätfolge: Vor 24.000 Jahren starb der letzte Neandertaler.