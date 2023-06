Hibiskus und Oleander

Oleander

Quelle: imago/allOver

Er ist nicht gerade pflegeleicht, aber seine Schönheit und sein Duft entschädigen den größeren Aufwand. Oleander wachsen am Naturstandort in südmediterranen Auenlandschaften und lieben daher nasse Füße und sogar kalkreiches Wasser. Oleander wächst buschig mit meist zwei, drei Haupttrieben. Seine zahlreichen Blüten zeigt er nur, wenn er richtig gepflegt wird. „Temperiertes Wasser und ausreichend Dünger fördert die Blütenbildung“, weiß die Gartenexpertin. Am besten von März bis September ein bis zwei Mal pro Woche mit Flüssigdünger versorgen, Nässe auf Zweigen und Blättern jedoch vermeiden. Alte Triebe im Frühling kräftig zurückschneiden. Oleander ist giftig, daher sollte man nicht mit seinem Milchsaft in Berührung kommen Anja Koenzen mahnt: „Beim Schneiden unbedingt Handschuhe tragen.“ Vermehren kann man den Oleander über Stecklinge. Diese am besten im Sommer schneiden, da die jungen Triebe dann noch nicht verholzt sind. Die Stecklinge in ein Wasserglas oder gleich in Aussaat-Erde stecken. Die Triebe sollten mindestens 15 Zentimeter lang sein.