In Mannheim hatte am Freitag ein 25-jähriger Afghane mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Die Tat ereignete sich an einem Info-Stand der islamkritischen Bewegung PAX Europa. Ein 29 Jahre alter Polizist, der einschritt, wurde dabei schwer verletzt. Am Sonntag ist der Beamte an seinen Verletzungen gestorben.