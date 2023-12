Update am Morgen: Wie das Tabu Aids besiegt wird

Guten Morgen,

Corinne (27) ist seit ihrer Geburt HIV-positiv. Nach dem Abitur hat sie sich geoutet. Wie geht es ihr heute? 28.11.2023 | 18:10 min

Das änderte sich nun. Denn Rock Hudson kannte jeder. Der damalige US-Präsident Ronald Reagan hatte während seiner Zeit als Schauspieler in Hollywood sogar mit ihm vor der Kamera gestanden. Wenige Wochen nach Hudsons Tod sprach der Präsident in einer Rede erstmals das Wort "Aids" öffentlich aus. Ein Aids-Antidiskriminierungsgesetz wurde verabschiedet und der HIV-Forschungsetat erhöht. Das persönliche Bekenntnis wurde zu Hudsons wichtigster Rolle - über den Tod hinaus.

In den folgenden Jahren wurde die Immunschwächekrankheit Aids nicht nur in den USA zur häufigsten Todesursache. Weltweit starben seit Ausbruch der Krankheit mehr als 36 Millionen Menschen. Aids war die Angstkrankheit der Jahrtausendwende, wurde zur globalen Pandemie.

Der "Düsseldorfer Patient" Marc Franke berichtet von seiner HIV-Heilung. 28.04.2023 | 10:25 min

Mit diesen Worten eröffnete Ben Gurion am 14. Mai 1948 seine Rede zur Proklamation des "jüdischen Staates im Land Israel". Die Gründungszeremonie war schlicht und emotional - und löste einen Krieg aus, ähnlich dem, der den Nahen Osten derzeit erschüttert. Heute vor 50 Jahren starb der israelische Politiker in Tel Aviv.

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 01.12.2023 | 1:53 min

Am Freitag fällt im Süden und teils bis in die Mitte Schnee, vom Oberrhein bis zum Alpenvorland mit Regen und Glättegefahr. Im Norden gibt es etwas Sonne und einzelne Schneeschauer in Küstennähe. Die Höchsttemperatur liegt zwischen minus drei und plus fünf Grad.