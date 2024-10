Update am Morgen: Ampel-Streit zurück in Berlin

Ampel-Streit zurück in Berlin

Gut zu sehen, als die FDP vor dem Industriegipfel des Kanzlers am morgigen Dienstagnachmittag schnell zu einem eigenen Gipfel mit Handwerk und Mittelstand am Vormittag einlud. Scholz war da noch in Indien.

Lindner, zeitgleich in Washington, behauptete, dass der Gipfel keine Konkurrenzveranstaltung, sondern "eher komplementär", also ergänzend, werden solle - und schaute unschuldig wie ein Reh. Dazu passt, dass Lindner in jungen Jahren als FDP-Generalsekretär von Parteifreunden gerne "Bambi" genannt wurde. Bis er im Dezember 2011 überraschend hinschmiss, um eine "neue Dynamik" zu ermöglichen.

Die Erinnerung daran wird er einkalkuliert haben, als er jüngst nach den verkorksten Landtagswahlen im Osten genau diese Formulierung erneut verwendete. Erinnert sei aber auch daran, dass die FDP damals bei der darauffolgenden Wahl aus dem Bundestag flog - was ihr jetzt wieder droht.

Weiter geht's in Berlin. SPD-Chefin Saskia Esken belebte den gestrigen Sonntag schon mal mit der Forderung nach zusätzlichen staatlichen Investitionen von 400 bis 600 Milliarden. Wofür genau, blieb zunächst unklar. Ziemlich sicher ist hingegen, dass es deswegen in der Ampel krachen dürfte. Die Union ruft schonmal nach dem Bundespräsidenten, der den Ampel-Parteien "die Möglichkeiten der Trennung aufzeigen" solle.

Kommen Sie gut durch die Woche.

Klaus Brodbeck, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was heute noch wichtig ist

SPD und BSW für Koalitionsverhandlungen in Potsdam: In Brandenburg wurde drei Wochen später gewählt als in Thüringen und Sachsen - dennoch haben dort die Sondierungsgruppen ihre Gespräche schon abgeschlossen und wollen heute Koalitionsgespräche empfehlen. In In Brandenburg wurde drei Wochen später gewählt als in Thüringen und Sachsen - dennoch haben dort die Sondierungsgruppen ihre Gespräche schon abgeschlossen und wollen heute Koalitionsgespräche empfehlen. In Thüringen stehen die Verhandlungen hingegen auf der Kippe

Entscheidung über UNRWA-Verbot in Israel: Das israelische Parlament stimmt über zwei umstrittene Gesetzentwürfe ab, die die Arbeit des UN-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) massiv einschränken sollen. UNWRA könnte damit als Terrororganisation eingestuft werden und die Arbeit des Hilfswerks auf israelischem Territorium verboten werden. Das israelische Parlament stimmt über zwei umstrittene Gesetzentwürfe ab, die die Arbeit des UN-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) massiv einschränken sollen. UNWRA könnte damit als Terrororganisation eingestuft werden und die Arbeit des Hilfswerks auf israelischem Territorium verboten werden. Deutschland und weitere Länder zeigten sich besorgt über die Pläne.

Lage im Nahost-Konflikt

Chamenei mahnt überlegtes Handeln an: Nach dem israelischen Angriff reagiert der Iran vergleichsweise moderat. Die Attacke dürfe "weder überbewertet noch verharmlost werden", erklärte Irans oberster geistlicher Führer Chamenei. Nach dem israelischen Angriff reagiert der Iran vergleichsweise moderat. Die Attacke dürfe "weder überbewertet noch verharmlost werden", erklärte Irans oberster geistlicher Führer Chamenei.

Lkw fährt nahe Tel Aviv in Menschenmenge: An einer Bushaltestelle ist in Israel ein Lastwagen in eine Menschenmenge gefahren. Ein Mann kam ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt. Die Hamas reklamierte die Tat für sich. An einer Bushaltestelle ist in Israel ein Lastwagen in eine Menschenmenge gefahren. Ein Mann kam ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt. Die Hamas reklamierte die Tat für sich.

Ägypten stellt Plan für Waffenruhe vor: Zwei Tage solle diese dauern, so der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Vier Geiseln sollen gegen "einige Inhaftierte in israelischen Gefängnissen" ausgetauscht werden. Noch hat sich niemand dazu geäußert. Zwei Tage solle diese dauern, so der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Vier Geiseln sollen gegen "einige Inhaftierte in israelischen Gefängnissen" ausgetauscht werden. Noch hat sich niemand dazu geäußert.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Ukraine meldet hohe Verluste Russlands : Im südlichen Donbass rückt Russland vor - zahlt dafür aber offenbar einen hohen Preis. Kiew meldet so viele getötete und verwundete russische Soldaten wie lange nicht - die Militäranalyse.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Der FC Bayern lässt den VfL Bochum für sein 1:4 in der Champions League gegen den FC Barcelona schwer büßen. Auch wenn Bochum am Anfang gut mithält, siegen die Münchner 5:0:

Gesagt

Bilde ich mir das nur ein, oder wird die Welt immer verrückter? „ Joaquin Phoenix als "Joker" (2019)

Als irrer Kaiser in Ridley Scotts "Gladiator" feierte er seinen internationalen Durchbruch, die zweite Oscar-Nominierung gab es für seine brillante Darstellung von Country-Star Johnny Cash in "Walk the Line". Und in "Joker" zeigte er einmal mehr, dass er zu den allerbesten Schauspielern seiner Generation zählt. Heute wird Joaquin Phoenix 50.

Terra X - die Wissens-Kolumne

Auf der Biodiversitätskonferenz in Kolumbien verhandelt die Weltgemeinschaft über eine Krise, die unser Überleben entscheiden könnte. Wissenschaftsjournalistin Elisa Miebach erklärt in der Terra-X-Kolumne , was dabei Hoffnung macht.

Weitere Schlagzeilen

So wird das Wetter heute

Am Montag ist es im Norden stark bewölkt. Von Nordwesten breitet sich etwas Regen aus. Im Süden hält sich oft zäher Nebel. Vor allem in den Bergen und im Südwesten kann sich die Sonne aber auch durchsetzen, bei 12 bis 20 Grad.

