Update am Morgen : Baerbocks heikelste Reise

Baerbock wird von der chinesischen Führung äußerst kritisch gesehen - so sehr, dass man wohl lieber mit dem Kanzleramt zusammenarbeitet als mit dem Auswärtigen Amt, also mit Baerbock. "Nicht nur, weil sie in der Ampelkoalition auf eine neue, strengere China-Politik drängt. Sondern auch, weil sie vor ihrer Zeit als Außenministerin Mitglied von Amnesty International war - und im Parlamentarischen Freundeskreis Taiwan", sagt Andreas Kynast. "So etwas vergisst die hochempfindliche Führung in Peking nie."