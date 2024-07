Update am Abend: Lasset den Wahlkampf beginnen

was für ein Wahlkampf, den wir in diesem Jahr in den USA beobachten können. Vom Werben zweier alter Herren, von denen viele Wähler und Wählerinnen keinen für einen geeigneten Kandidaten halten, dazu: Ein Attentat auf den Kandidaten der Republikaner und nun wirft der regierende US-Präsident das Handtuch. Wer auf Joe Biden als Kandidat oder Kandidatin der Demokraten folgen wird, ist noch unklar - viele Zeichen deuten derzeit aber auf seine Vize Kamala Harris . Sie wäre die erste Frau an der Spitze der USA und eine Schwarze US-Amerikanerin dazu