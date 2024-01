Update am Morgen: Vier Jahre Brexit - und kein Happy End

Guten Morgen,

Warum also die populistische Forderung nach einem "Dexit"? Vier Jahre nach dem Brexit zieht unsere London-Korrespondentin Hilke Petersen Bilanz und blickt auch nochmal zurück: Wie konnten die Brexit-Befürworter wie Boris Johnson und Co. überhaupt Erfolg haben? Ihre Antwort: Es braucht populistische Strategien wie aus dem Lehrbuch. Erstens: Erfinde einen Gegner. Zweitens: Lügen lohnt sich. Drittens: Werde immer radikaler. Ihre Analyse zum Brexit-Brainwash - zu sehen in einer neuen Folge unserer Reihe "Global Politix" .

Mit Lügen, Feindbildern und radikalen Ideen haben die Populisten die Briten vom Brexit überzeugt. Vier Jahre später ist die Bilanz in Großbritannien düster und das Volk gespalten. 30.01.2024 | 12:33 min

Lage im Nahost-Konflikt

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Was heute noch wichtig ist

In den Haushaltsberatungen des Bundestags kommt es heute zum ersten Rededuell dieses Jahres zwischen Kanzler Olaf Scholz SPD ) und CDU-Chef Friedrich Merz . Eröffnet wird die vierstündige Generaldebatte (ab 12 Uhr) traditionell vom Oppositionsführer, also Merz.

Der neue Monat bringt einige Änderungen für Verbraucher. In der Apotheke gibt es neue Regeln für Zuzahlungen, an der Fleischtheke gibt es mehr Transparenz und auf Amazon Prime kommt beim Streaming Werbung auf Nutzerinnen und Nutzer zu - wenn sie nicht draufzahlen wollen.

Ausführlich informiert

30.01.2024 | 34:43 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 30.01.2024 | 2:03 min

So wird das Wetter heute

Am Mittwoch zeigt sich die Sonne im Norden und im Südwesten länger. Sonst ist es oft trüb und vor allem in den östlichen Mittelgebirgen kann es etwas regnen. Am Nachmittag gibt es an der Nordsee stürmische Böen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 6 Grad an der Ostsee und 13 Grad am Oberrhein.