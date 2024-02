Update am Morgen: Wagenknecht-Bündnis legt zu

Guten Morgen,

offenbar liegt ein Reiz in der Kraft des Neuen - jedenfalls setzt sich das "Bündnis Sahra Wagenknecht", kurz BSW, in der sogenannten "Sonntagsfrage" der Forschungsgruppe Wahlen fest. Erst wenige Wochen im Rennen, würde das BSW die 5-Prozent-Hürde locker überspringen. Mit Luft nach oben.

Immerhin rund ein Fünftel der Befragten im Politbarometer sagen also, sie würden das BSW sicher oder wahrscheinlich bei der nächsten Bundestagswahl wählen. Das ist viel. Wenn das auch nur annähernd so käme, hätte das BSW das Zeug, das Parteiensystem kräftig durchzuschütteln. Vor allem der AfD könnte das weh tun (siehe Grafik oben).

Denn der Höhenflug der Rechtsaußen ist, mindestens in den letzten Umfragen, gestoppt. Zehntausende auf den Straßen demonstrieren gegen die AfD, die sich als Protestpartei gibt, und dabei seit vielen Jahren immer weiter ins Rechtsradikale abgleitet. Da bietet das BSW eine Alternative. Protestieren, ohne den Anstand zu verlieren. Darin liegt ihre Chance. Ob sie das einlösen wird, steht in den Sternen. Die kritiklose Nähe zu Putin lässt daran zweifeln.

