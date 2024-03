Update am Abend: 100 Milliarden und die Truppe schrumpft

Gleichzeitig verfolgt die Ukraine weiter ihre zu Beginn des Jahres erklärte Strategie, den Krieg nach Russland zu tragen. In der Nacht haben russische Putin-Gegner, die von der Ukraine bewaffnet wurden, mehrere Siedlungen in Russland unter ihre Kontrolle gebracht. Außerdem gab es einen großen Angriff mit Kampfdrohnen auf russischem Territorium : Dabei wurde eine Raffinerie des russischen Ölkonzerns Lukoil getroffen und ein Brand verursacht. Das nordöstlich von Moskau auch noch ein russisches Militärtransportflugzeug mit 15 Insassen abgestürzt ist, geht in all diesen Nachrichten fast unter. Es ist gut möglich, dass es bis zur Präsidentschaftswahl am Sonntag noch zu weiteren Sabotageaktionen und Angriffen kommen wird: Dann will sich Amtsinhaber Wladimir Putin für weitere sechs Jahre bestätigen zu lassen.