Update am Morgen: Neue Dimension der Gewalt

die schlimmen Nachrichten des Wochenendes dürften auch die kommende Woche dominieren. An einem Abend wurden in Dresden ein Wahlkämpfer der Grünen angegriffen und einer der SPD krankenhausreif geschlagen. Nur, weil sie Wahlplakate aufgehängt haben. Am Morgen wurde ein AfD-Landtagesabgeordneter an einem Infostand geschlagen und mit Eiern beworfen. Drei von vielen Überfällen in den letzten Wochen. Die Stimmung im Superwahljahr eskaliert. Ein Kollege des Spiegels schreibt von einem "Hauch von Weimar".