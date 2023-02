Update am Abend : Wettlauf gegen die Zeit im Erdbebengebiet

Selenskyj zu Besuch in Großbritannien: Es ist der zweite Besuch des ukrainischen Präsidenten im Ausland seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine vor fast einem Jahr; im Dezember war er in Washington gewesen. Am Abend wird Selenskyj noch in Paris erwartet, morgen soll er beim EU-Gipfel in Brüssel dabei sein.